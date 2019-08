Calciomercato Inter, Sanchez avanza per l'attacco: accordo raggiunto

L'Inter, sfumato Dzeko, continua a lavorare per un ulteriore innesto in attacco: avanza il nome di Alexis Sanchez, vecchio pallino di Antonio Conte.

L', sfumato Edin Dzeko, che ha rinnovato il suo contratto con la Roma, continua il casting per portare alla corte di Antonio Conte un altro attaccante oltre al grande colpo estivo Romelu Lukaku.

In tal senso, secondo quanto riporta 'Sky Sport', avanza prepotentemente il nome di Alexis Sanchez. 'El Niño Maravilla' è reduce da una stagione e mezzo di scarso rendimento con la maglia del , dove non è mai riuscito a mettere in mostra le sue grandi qualità che aveva dimostrato con l' prima e con l' poi.

Il giocatore è di fatto ai margini del Manchester United, e i Red Devils, con cui i rapporti sono molto buoni, non si opporrebbero ad una sua partenza se pervenisse la giusta offerta. Come nel caso di Lukaku, anche Sanchez è un vecchio pallino del tecnico nerazzurro Antonio Conte, che già aveva chiesto l'acquisto del cileno ai tempi della .

L'ostacolo principale dell'elevato ingaggio dell'attaccante classe 1988, che guadagna attualmente oltre 10 milioni di euro all'anno, sembra essere stato superato e l'accordo con il giocatore raggiunto. Ora sevre quello con il Manchester United.

Il club milanese secondo 'Il Corriere della Sera' punterebbe a un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Se tuttavia l'obiettivo Sanchez risultasse inarrivabile, i nerazzurri virerebbero su Fernando Llorente, esperto attaccante spagnolo attualmente svincolato che è già stato allenato da Conte in bianconero, e che pur con caratteristiche molto diverse dal cileno, tornerebbe utile alla causa nerazzurra.