Calciomercato Inter, Sala ceduto al Sassuolo: c'è il comunicato ufficiale

Il Sassuolo chiude l'acquisto in via definitiva del giovane terzino classe '99 Marco Sala dall'Inter, ceduto invece Andrea Cisco al Pescara.

In attesa di definire i primi grandi colpi per il reparto offensivo, l' sfoltisce la rosa formalizzando una cessione: il giovane terzino Marco Sala si trasferisce al in via definitiva, come annunciato dallo stesso club neroverde.

Questo il comunicato ufficiale degli emiliani:

"L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato le seguenti operazioni di mercato: Sala Marco (’99, difensore) acquisito a titolo definitivo da F.C. Internazionale. Cisco Andrea ('98, attaccante) ceduto a titolo di prestito a Delfino 1936".

Cresciuto nelle giovanili nerazzurre, Sala ha collezionato 41 presenze nell'Inter Primavera: poi il prestito all'Arezzo con 38 gettoni e due reti. Ora la grande occasione al Sassuolo per iniziare una nuova avventura in .