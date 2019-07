Calciomercato Inter, Rebic nel mirino: all'Eintracht non bastano 30 milioni

L’Inter ha individuato in Rebic uno dei possibili rinforzi per l’attacco. All’Eintracht sarebbero stati offerti 30 milioni, ma ne servono 40.

Dopo aver rafforzato la difesa con Godin, la mediana con Barella e Sensi e gli esterni con Lazaro, adesso è l’attaccante il grande obiettivo di mercato dell’.

Il club nerazzurro ha già individuato da tempo in Dzeko e Lukaku i profili giusti per migliorare il suo reparto offensivo, ma le trattative con e si sono sin qui rivelate tutt’altro che semplici.

Per tale motivo l’Inter sta valutando anche delle possibili alternative e tra i giocatori messi nel suo mirino c’è anche Ante Rebic. Secondo quanto riportato in da Sky Sport, una prima offerta per l’attaccante croato sarebbe stata già presentata, l’ Francoforte però l’ha rispedita dal mittente.

Il club meneghino avrebbe messo sul piatto 30 milioni di euro, una cifra non sufficiente visto che il club tedesco è pronto a cedere il suo gioiello per non meno di 40 milioni.

Rebic al momento è considerato un’alternativa a Dzeko e Lukaku, ma per riuscire eventualmente a portarlo a Milano sarà comunque necessario un rilancio.

L’attaccante croato conosce già bene la , visto che dal 2013 al 2016 ha vestito in le maglie di e . Il Germania la sua esplosione definitiva che l’ha portato ad essere anche uno dei punti fermi della che si è classificata seconda a 2018.

Il suo nome, nelle scorse settimane, è stato accostato anche a quello dell’.