Calciomercato Inter, plusvalenza in arrivo: Gavioli e Rizzo al Genoa per 8.5M

L'Inter trova l'accordo con il Genoa per il passaggio di Gavioli e Rizzo: andranno in rossoblù, per i nerazzurri plusvalenza di 8.5 milioni di euro.

In attesa di definire l'affare per Stefano Sensi, l' continua a lavorare sul mercato in uscita per definire le ultime cessioni e rientrare nei parametri imposti dal Fair Play Finanziario.

I nerazzurri, secondo quanto riporta il 'Corriere dello Sport', avrebbero raggiunto un accordo con il per altri due giovani, Gavioli e Rizzo, per incassare e mettere a bilancio una plusvalenza di 8.5 milioni di euro.

In attesa di chiudere definitivamente per Vanheusden allo Standard Liegi per circa 20 milioni e Vergani al nell'ambito dell'acquisto di Sensi, i nerazzurri vedono il traguardo dei 30 milioni di plusvalenze obbligatorie sempre più vicino.

Lorenzo Gavioli, classe 2000, è un centrocampista che è già nel giro della nazionale under-19. Quest'anno ha anche collezionato una panchina con la prima squadra, nella sfida di contro l' .

Nicholas Rizzo, coetaneo, è invece un centrale difensivo di origine brasiliana.