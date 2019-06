Calciomercato Inter, Pinamonti verso il Portogallo: piace al Benfica

Il Benfica sarebbe in vantaggio per portare in squadra Pinamonti, messosi in mostra nel Mondiale Under 20. Occhio anche al Porto.

A ha fatto che ha potuto, in una squadra colma di difficoltà nell'ottenere punti per tutto l'arco della stagione. Andrea Pinamonti, giovane attaccante italiano, è comunque riuscito a mettere insieme cinque goal e ad essere convocato per il Mondiale Under 20, grazie al quale ha trovato numerose squadre interessate.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in streaming su DAZN

Pinamonti, che ha lasciato il Mondiale Under 20 dopo un infortunio e un'intervista strappalacrime per l'eliminazione contro l' , ha lasciato il Frosinone dopo l'ultima giornata di campionato, così da tornare alla case madre , società che l'aveva ceduto in prestito per una sola stagione.

Secondo A Bola, però, il suo destino potrebbe essere in terra portoghese, dato il forte interesse del per lui. La squadra di Lisbona, che ha tra l'altro vinto il campionato e giocherà i gironi di , si è invaghita di lui ed è pronta a trattare con l'Inter un suo immediato trasferimento.

Non solo, perchè a distanza ma comunque interessato c'è anche il , seconda classificata e in Champions League per ora tramite turni preliminari. Il Benfica rimane comunque in pole, sopratutto in caso di addio a Joao Felix, che sembra essere promesso dell' .

Il Benfica avrebbe già offerto di avere Pinamonti in prestito con diritto di riscatto, fissato a 15 milioni. L'Inter non ha infatti intenzione di cedere definitivamente il giocatore, ma davanti alla possibilità di un controriscatto non avrebbe problemi a lasciare andare via il giocatore, che non sarà a disposizione di Conte nella prossima annata.

Per Pinamonti quattro goal in sei partite giocate nel Mondiale Under 20, che l'hanno portato ad essere fin qui vicepocannoniere alle spalle dell'incredibile Erling Braut Håland, attaccante norbegese autore di nove marcature nella sola gara contro l'Honduras. Nei prossimi giorni lo sprint del Benfica.