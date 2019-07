Calciomercato Inter, Perisic in uscita: Conte lo ha bocciato

Conte ha bocciato Perisic nel ruolo di esterno a tutta fascia: il croato è sul mercato assieme agli esclusi Icardi e Nainggolan.

L'amichevole con il ha portato in dote una sconfitta e ulteriori indicazioni sull' che verrà ad Antonio Conte: di questa squadra - oltre ai sicuri partenti Icardi e Nainggolan - potrebbe non fare parte Ivan Perisic, bocciato senza appello dal tecnico.

Il croato è partito dalla panchina per poi entrare all'intervallo: non nel ruolo di esterno sinistro a tutta fascia, ma in quello di attaccante puro nel 3-5-2 in coppia con il giovanissimo Sebastiano Esposito. Esperimento fallito.

In conferenza stampa nel dopogara, Conte non ha usato giri di parole per esternare lo status dell'ex .

"Stiamo lavorando, ma le risposte non sono positive. Non penso sia adatto per fare il ruolo che gli chiedo. L'unico posto in cui in questo momento può giocare è da attaccante. Dalbert ha giocato con ottima applicazione".

Bocciatura che, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', ha spedito Perisic direttamente sul mercato: come avvenuto a gennaio, quando fu proprio lo stesso calciatore a chiedere la cessione per cambiare aria.

Allora, però, l'offerta dell' (prestito con diritto di riscatto) non scaldò il cuore dell'Inter che chiedeva un obbligo. Chissà che i 'Gunners' non tornino alla carica un'altra volta, stavolta con argomenti più convincenti.