Calciomercato Inter, Pépé sfuma? "Contatti con il Liverpool"

L'attaccante del Lille potrebbe lasciare la Ligue 1 per il Liverpool, parola del suo presidente: "Ha ovviamente il diritto di avere preferenze".

Dalla presunta offerta dell' per la sorpresa della , al reale approccio del per Nicolas Pépé. L'attaccante ivoriano, protagonista assoluto della scorsa stagione del culminata con la qualificazione in , è infatti nel mirino dell'interessatissimo club campione d'Europa.

E' stato lo stesso Lille, tramite il presidnte del club, a confermare come ci siano stati negli ultimi giorni dei contatti tra l'entourage del giocatore e lo stesso Pépé. Gerard Lopez ha di fatto aperto alla possibilità di vedere l'ex Angers in Premier League.

Intervistato da RMC Sport, Lopez ha confessato:

"So che ci sono state discussioni con Pépé, non con noi come club. Non sono particolarmente concentrato sul Liverpool, ma è vero che ci sono stati dei contatti con gli agenti. Ci sono arrivate due offerte prima della Coppa d'Africa, ora vedremo al termine della stessa".

Consapevole di poter incassare una cifra notevole da Pépé, Lopez è pronto a dire addio alla sua stella:

"Mi sono intrattenuto con due società, gli agenti con cui abbiamo buoni rapporti ci hanno chiesto un po' di tempo per guardare ad altre opzioni. Noi come club non possiamo discutere tutto da soli. Il giocatore ha ovviamente il diritto di avere preferenze".

Preferenza che per Pépé dovrebbe essere proprio quella per i Campioni d'Europa del Liverpool, tornata ad essere una squadra di primissima fascia per le ambizioni dei giocatori di tutto il mondo.

Classe 1995, Pépé è reduce da 22 goal e 11 assist in Ligue 1. Una stagione da urlo che apre ad ogni possibilità di calciomercato: Liverpool in prima fila per il suo grande colpo estivo, così da migliorare una squadra già super in virtù della Champions vinta a Madrid.