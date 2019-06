Calciomercato Inter, Pastorello in sede: Lukaku, Lazaro e Vergani in ballo

Federico Pastorello, agente e intermediario, è arrivato nella sede dell'Inter. Le discussioni in ballo sono quelle per Lukaku, Lazaro e Vergani.

Giornate calde e di fitti incontri per l'. La società nerazzurra anche oggi ha avuto una serie di meeting con alcuni operatori del calciomercato. Adesso è il turno di Federico Pastorello, appena arrivato nella nuova sede del club.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Federico Pastorello sta curando la cessione di Edoardo Vergani al , nell'ambito della trattativa che porterà Stefano Sensi all'Inter. Possibile quindi che l'agente stia concordando i dettagli della cessione dell'attaccante classe 2001 della Primavera nerazzurra.

Ma in ballo c'è ovviamente anche il futuro di Romelu Lukaku. Non è un mistero che il belga abbia ammiccato all'Inter e non è un mistero che Antonio Conte lo vorrebbe al centro del suo attacco.

Lukaku è gestito proprio da Federico Pastorello ed è praticamente impossibile che non stia discutendo con l'Inter qualche novità, visto che si trova nella sede del club.

Stesso discorso per Valentino Lazaro. Pastorello sta facendo da intermediario per il trasferimento dell'esterno dall' all'Inter. Probabile quindi che in questo incontro si possa parlare anche dell'austriaco. Tante carte al tavolo, ma non c'è fretta, si va avanti a piccoli passi per l'Inter.