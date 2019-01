Calciomercato, Inter-Napoli per Barella a giugno: 50 milioni

Nicolò Barella è un obiettivo per giugno di Inter e Napoli. Il Cagliari punta a incassare 50 milioni dalla sua cessione, vive anche le piste estere.

Si profila un testa a testa tutto italiano per arrivare a Nicolò Barella . Il talento del Cagliari si è imposto nella scorsa stagione e quest'anno sta confermando di essere un giocatore da grande squadra. Proprio le big del nostro campionato, secondo la 'Gazzetta dello Sport', stanno iniziando a muoversi in quella direzione, nonostante il prezzo elevato. Su tutte Napoli e Inter .

La richiesta del Cagliari per il classe 1997, talento limpido e già un titolare della Nazionale Italiana, è di 50 milioni di euro . Non necessariamente solo cash: i sardi sanno che dovrebbero anche accettare soluzioni miste se in linea con il progetto tecnico. Proprio quelle che stanno preparando le due pretendenti.

La prima offerta arrivata sul tavolo del presidente Giulini è stata del Napoli, che ha proposto 20 milioni cash più i cartellini di Rog e Ounas , valutati complessivamente 25 milioni di euro. Giocatori che a Napoli trovano poco spazio, in cerca di rilancio e di talento.

Più avanti sembra però esserci l'Inter, che dovrebbe poter contare sul maggior gradimento del giocatore rispetto ai partenopei. Così come il Napoli, anche i nerazzurri possono inserire contropartite tecniche interessanti per i sardi, come Emmers e Karamoh, con stipendi anche minori rispetto a quelli delle seconde linee del Napoli.

Rimangono comunque accese anche le piste che porterebbero Barella ad un'esperienza all'estero, soprattutto in Premier League dove gli estimatori non mancano di certo. Sarebbero soprattutto Arsenal e Manchester United ad essere interessate al 21enne sardo, squadre per cui pagare 50 milioni cash, a differenza delle due italiane, non è un enorme problema.

Anche per questo Inter e Napoli si sono mosse in anticipo sul giocatore. I nerazzurri sembrano avanti e possono fare leva sui buoni rapporti con il suo agente Beltrami, lo stesso che ha portato Nainggolan a San Siro un anno fa. A Milano sperano che in questo 2019 possa ripetersi con un altro centrocampista.