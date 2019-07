Calciomercato Inter, Miranda annuncia: "Voglio tornare in Brasile"

Il difensore brasiliano non rientra nei piani dell'Inter ed è pronto a tornare in Sudamerica: dal 2005 non gioca in patria.

Godin, Skriniar, De Vrij. Sulla carta, un trio da urlo per l' di Conte. Decisamente una delle migliori retroguardie in circolazione, con Ranocchia come ultima scelta e Miranda pronto a lasciare i nerazzurri in seguito all'arrivo dell'ex compagno di squadra Godin.

Fuori dal progetto Inter, Miranda è intenzionato a lasciare i nerazzurri al più presto. Dopo una vita passata in Europa, il giocatore brasiliano è interessato a tornare in patria, ma nel suo futuro potrebbe esserci anche un addio in o in .

Insomma, questione aperta, anche se Miranda ha un desiderio chiaro e conciso, come confessato alla Gazeta do Povo:

"Il mio desiderio è quello di tornare in due anni e fare una stagione al Coritiba. Soprattutto perché ho lasciato il molto giovane, in pratica ha giocato solo un anno nella Coxa, e vorrei giocarci ancora".

Cresciuto nel Coritiba, Miranda ha giocato con i biancoverdi nel 2004/2005 prima di partire alla volta per l'Europa. Ora il 34enne aspetta solo novità:

"Vedremo, dipende molto da cosa succederà la prossima settimana".

Probabile che Miranda giochi un altro anno in Europa prima di tornare in Brasile, proprio al Coritiba. In scadenza di contratto nel 2020 con l'Inter, saluterò Milano nelle prossime settimane: