Calciomercato Inter, Miranda allo Jiangsu: risoluzione con i nerazzurri

Joao Miranda lascia l' e anche l' , la sua nuova avventura lo porterà in , dove vestirà ufficialmente la maglia dello Jiangsu Suning, squadra della stessa proprietà che controlla i nerazzurri.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

🚨 | ANNUNCIO In bocca al lupo per il futuro @miranda023 ! 👉 https://t.co/9K8MMUD4Ja #FCIM

Il difensore brasiliano lascia Milano dopo quattro stagioni stagioni trascorse con la maglia dell'Inter: la prima con Mancini, la seconda con De Boer e Pioli e le ultime due con Luciano Spalletti. Di fatto non ha mai visto invece Antonio Conte, visto che si trova ancora in vacanza dopo la Copa America.

Tecnicamente Miranda ha quindi rescisso il suo contratto con l'Inter e ha firmato separatamente il contratto con lo Jiangsu Suning.

Oggi termino il mio viaggio in questo grande e glorioso Club @inter . Una società che mi ha accolto con grandissimo affetto. Sono molto grato per tutto ciò che ho vissuto qui in questi meravigliosi 4 anni.Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e hanno accompagnato pic.twitter.com/5kb6EAfUoP

Lo stesso Miranda, dopo l'ufficialità da parte dell'Inter, ha voluto salutare il suo ormai ex club sul proprio profilo Twitter:

"Oggi termino il mio viaggio in questo grande e glorioso club. Una società che mi ha accolto con grandissimo affetto. Sono molto grato per tutto ciò che ho vissuto qui in questi meravigliosi 4 anni. È stato un onore vestire la maglia dell’Internazionale e potete essere certi che ovunque andrò tiferò sempre per voi!".