Calciomercato Inter, Matic occasione a gennaio: va in scadenza a giugno

Nemanja Matic va in scadenza di contratto a giugno, con un indennizzo lo United lo potrebbe liberare a gennaio. Conte lo ha già allenato.

L' è cresciuta, ha vinto sei partite in su sette giornate, preso una batosta contro la e capito di poter giocare a testa alta anche al Camp Nou contro il . Ma, allo stesso tempo, i nerazzurri hanno compreso i punti deboli della squadra. Uno di questi è stato individuato nel centrocampo, riguardo soprattutto le seconde linee.

Per questo la dirigenza dell'Inter, con le indicazioni di Antonio Conte, sta pensando già ad un colpo a centrocampo già nel mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport', il profilo è stato individuato: si tratta di Nemanja Matic, in forza al .

Il serbo, contratto in scadenza a giugno, nessun discorso avviato per il rinnovo, rapporti deteriorati con Solskjaer ed impiego limitato all' , rappresenta il giusto mix tra occasione di mercato e qualità del giocatore.

Classe 1988, ha giocato con Conte e vinto la Premier League, da perno del centrocampo. Poi è andato al Manchester United, senza trovare però fortuna, anzi, tutto il contrario. Un po' la stessa parabola che hanno già attraversato Lukaku e Sanchez, finiti proprio all'Inter per riscattarsi.

Ebbene, anche se il contratto di Matic scade a giugno, l'Inter vorrebbe tentare l'assalto già a gennaio. D'altronde il giocatore non è un titolare dei Red Devils e, a 31 anni, lo United potrebbe accettare un indennizzo piuttosto che perderlo a costo zero a giugno.

Ci sarà ancora tempo per trattare, ma sarebbe senza dubbio curioso: Matic potrebbe essere il terzo giocatore quest'anno a trasferirsi all'Inter dal Manchester United.