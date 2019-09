Calciomercato Inter, Marin osservato speciale per il futuro

Un osservatore dell'Inter ha seguito da vicino Razvan Marin durante Romania-Spagna: il centrocampista piace fin dai tempi dello Standard Liegi.

Eriksen e Alderweireld colpi a zero: l' c'è ed è attenta (soprattutto al difensore belga) alle notizie provenienti da Londra, dove i due non dovrebbero rimanere oltre il 30 giugno 2020, data della scadenza del contratto in essere.

Ma i nerazzurri non si limitano al mercato inglese: come riportato da 'Tuttosport', giovedì sera un emissario era presente sugli spalti dell'Arena Nationala di Bucarest per assistere a Romania- e seguire Razvan Marin, centrocampista romeno di proprietà dell' .

I 'Lancieri' lo hanno acquistato per 12,5 milioni di euro dallo Standard Liegi: in Marin ha segnato 18 reti in 104 presenze, mettendosi in luce nella posizione di regista. E' in grado di giocare anche da mezzala.

L'Ajax lo ha preso in sostituzione di Frenkie De Jong, approdato al : finora ha collezionato otto apparizioni tra Eredivisie, preliminari di e Supercoppa d' , partendo dalla panchina soltanto in due occasioni.

Un eventuale arrivo futuro a Milano potrebbe essere facilitato dalla presenza nel capoluogo lombardo di Cristian Chivu, attuale tecnico dell'Under 17 interista e connazionale di Marin che nei mesi scorsi ha rivelato di avergli chiesto dei consigli.