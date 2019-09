Calciomercato Juventus, Alderweireld ed Eriksen a zero: c'è anche l'Inter

La Juventus non perde di vista Toby Alderweireld e Christian Eriksen, in scadenza di contratto nel 2020 col Tottenham. Sul belga c'è anche l'Inter.

Nonostante sia ufficialmente terminato da qualche giorno, il mercato in realtà non va mai in vacanza: direttori sportivi e agenti sono sempre al lavoro per ottimizzare trasferimenti e programmare il futuro di quei giocatori la cui situazione contrattuale è piuttosto allettante.

E' il caso di Toby Alderweireld e Christian Eriksen, entrambi con il contratto in scadenza nel 2020 col : nessuno dei due ha fatto dei passi in avanti per quanto riguarda il rinnovo, tanto che l'ipotesi di un addio è da tenere in forte considerazione.

Come avvenuto per Ramsey e Rabiot, la non si farà trovare impreparata: secondo il 'Daily Mail' i bianconeri monitorano l'evolversi dello status del belga e del danese, intrigati dall'idea di tesserare due atleti di tale calibro senza sborsare un euro per il cartellino.

Sul difensore è vigile anche l' che avrebbe contattato i suoi agenti. L'ex è un profilo ritenuto idoneo dalle parti di per prendere il posto di Giorgio Chiellini, alle prese con la rottura del legamento crociato che lo terrà lontano dai campi per almeno sei mesi.

Per Eriksen la Juventus dovrà presumibilmente superare la folta concorrenza di e , decisi a tentare l'assalto decisivo a gennaio, quando il centrocampista potrà guardarsi intorno se non avrà prolungato il rapporto con gli 'Spurs'.