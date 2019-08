Calciomercato Inter, Llorente tra le alternative a Dzeko

C'è anche l'Inter sullo svincolato Llorente dopo aver perso definitivamente Dzeko: oltre allo spagnolo piacciono Sanchez e Rebic.

La ha blindato Edin Dzeko: il bosniaco ha firmato fino al 30 giugno 2022 spazzando via l'ipotesi di un addio e d'approdo all' che più di un pensierino su di lui aveva fatto per rinforzare l'attacco dopo l'innesto di Romelu Lukaku.

I nerazzurri vedono così sfumare un obiettivo dichiarato di Antonio Conte, che nel bosniaco vedeva un partner ideale per il gigante belga: Marotta e Ausilio dovranno guardare altrove per accontentare il proprio tecnico.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', potrebbero presto alzarsi le quotazioni di Fernando Llorente: lo spagnolo (non nuovo all'accostamento ai meneghini) è svincolato dopo non aver rinnovato il contratto col e rappresenterebbe una soluzione d'esperienza low cost.

Il 34enne è un pupillo di Conte che ebbe modo di allenarlo per una stagione ai tempi della con ottimi risultati (diciotto reti realizzate nel 2013/2014).

Oltre all'ex Bilbao non è da scartare il profilo di Alexis Sanchez, che al è tutto fuorché uno dei titolarissimi di Ole Gunnar Solskjaer. Sempre in lizza anche Ante Rebic dell' , per il quale i contatti durano da tempo.