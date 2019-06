Calciomercato Inter, Lazaro più vicino: si può chiudere a 20 milioni

L'esterno dell'Hertha ha dato il suo ok all'Inter, prossima settimana decisiva: distanza di circa due milioni tra domanda e offerta.

Godin arriverà a rinforzare la difesa, Lukaku potrebbe arrivare in attacco come colpo Champions, Alexis Sanchez rimane nel mirino. L' di Conte, Ausilio e Marotta continua a guardare esclusivamente all'estero per il suo calciomercato in entrata: sprint anche per Valentino Lazaro.

Secondo Sky Sport, infatti, l'Inter ha presentato un'offerta da 17 milioni di euro più 2 di bonus per portare immediatamente alla corte di Conte l'esterno destro attualmente in forza all' , squadra con cui ha segnato tre goal e fornito sette assist nell'ultima stagione.

L'Herha però non vuole scendere dalla propria rischiesta di venti milioni di euro, cifra che e sarebbero ben disposte a spendere. Da canto suo Lazaro ha però dato il suo ok al trasferimento a Milano e attende che la società di Zhang aumenti la propria offerta così da accontentare il team di Berlino.

L'operazione per Lazaro potrebbe chiudersi già all'inizio della prossima settimana, visto e considerando che gli uomini mercato dell'Inter si recheranno in così da discutere con l'Hertha il trasferimento del giocatore in nerazzurro nelle prossime settimane.

Classe 1996, austriaco, Lazaro può giocare in ogni posizione sulla destra, come terzino, esterno di centrocampo o ala. Nel 3-5-2 di Conte sarebbe ovviamente largo nel quintetto, in attesa di capire quale sarà il futuro degli altri esterni presenti nella rosa nerazzurra.

In patria, Lazaro è stato il più giovane debuttante del campionato austriaco a soli 16 anni e 224 giorni. E' popolarissimo sopratutto su Youtube, visti i numeri da freestyle postati sul proprio canale come omaggio al suo grande idolo Ronaldinho, re di ogni skill sul web.