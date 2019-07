Calciomercato Inter, Lautaro Martinez nel mirino del Barcellona

Il Barcellona ha cominciato a muovere i primi passi per capire se ci sono possibilità di portare Lautaro Martinez al fianco di Lionel Messi.

Le prestazioni di Lautaro Martinez in Copa America con la maglia della nazionale argentina non stanno passando inosservate in .

Secondo quanto riportato da Tyc Sports la dirigenza del ha infatti iniziato i primi sondaggi per capire se ci sono le possibilità di strappare il giocatore all'.

Non c'è ancora una trattativa concreta, ma sembra che comunque al termine della competizione che vedrà impegnati Messi e compagni (prossimo avversario il in semifinale) la dirigenza catalana abbia intenzione di muovere i primi passi ufficiali.

Nella stagione 2018-2019 con la maglia dell'Inter Lautaro Martinez ha collezionato un totale di 35 presenze e 9 goal. I nerazzurri lo hanno acquistato la scorsa estate dal Racing per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.