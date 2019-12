Calciomercato Inter, Kulusevski a giugno: incontro con l'Atalanta

Summit tra Inter e Atalanta per Kulusevski: i nerazzurri intendono acquistarlo a giugno, gli orobici valutano lo svedese 35 milioni.

all'assalto di Dejan Kulusevski. Nerazzurri fortemente interessati al jolly offensivo in prestito al ma di proprietà dell', con cui il club di Suning ha avuto un incontro.

Lo riferisce 'Sky', svelando le strategie dell'Inter: ottenere una corsia preferenziale dalla Dea, sfruttando gli ottimi rapporti ormai esistenti da anni, per assicurarsi Kulusevski in estate.

L'acquisto del talento scandinavo, infatti, è un'idea di Marotta & co. per giugno e non a gennaio: l'Atalanta, per privarsi del cartellino di Kulusevski, chiede 35 milioni di euro.

Vedremo come si evolverà la trattativa, avviata e che pone l'Inter in pressing per una delle sorprese di questa stagione. Da Milano trapela ottimismo.