Calciomercato Inter, Jailson il nome a sorpresa per il centrocampo

Duttile centrocampista brasiliano, Jailson sarebbe nel mirino dell'Inter per la prossima stagione: offerti dieci milioni di euro.

Dopo Barella, Godin, Lazaro e Sensi, l' continua a spingere per Romelu Lukaku, possibile nuovo attaccante nerazzurro. Mentre la trattativa per il belga va avanti, per il centrocampo spunta il nome di Jailson, 23enne brasiliano attualmente in forza al .

Secondo il portale turco Fanatik, l'Inter avrebbe messo sul piatto dieci milioni di euro per arrivare il prima possibile a Jailson e ci sarebbero tutte le carte in tavola per rinforzare il centrocampo con il brasiliano, a Istanbul solamente da una stagione.

Mediano, ma anche mezz'ala ed esterno sulla destra, Jailson è un duttile centrocampista che potrebbe rappresentare l'ennesimo nuovo volto nel reparto dopo Sensi e Barella. All'abilità nell'intercettare i palloni, unisce anche quella nell'inserirsi per provare la via del goal.

Nell'ultima stagione non ha vissuto una stagione entusiasmante nel pericolante, a sorpresa, Fenerbahce, ma è comunque apparso come uno dei giocatori più importanti della squadra turca, segnando due reti e fornendo un assist giocando come mediano.

Jailson è stato anche protagonista in negativo, vista la rissa nell'infuocato derby contro il : autore del 2-2 finale, il brasiliano è stato squalificato per sei giornate dopo la maxi-rissa venutasi a creare dopo il triplice fischio del direttore di gara.

Nella giornata di martedì sarebbe in programma un incontro tra i dirigenti dell'Inter e il Fenerbahce in terra turca: chiesti dodici milioni di euro. Il nuovo colpo a sorpresa dei nerazzurri può arrivare da Instanbul.