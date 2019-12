Calciomercato Inter, Idea Mertens per Conte: coppia belga con Lukaku

Dal Belgio sono sicuri: l'Inter starebbe pensando a Dries Mertens in caso di partenza di Lautaro. Conte vorrebbe affiancarlo a Lukaku in attacco.

È iniziata una settimana fondamentale per l' : venerdì i nerazzurri sono attesi dalla trasferta dell'Olimpico' contro la e martedì arriva il al 'Meazza'. Intanto, però, Marotta non si ferma e continua a scandagliare il mercato in cerca di opportunità.

Dal arrivano sempre più conferme sull'interesse del club milanese nei confronti di Dries Mertens: come riportato da 'Nieuwsblad' la situazione di rottura che si è creata fra il belga e il , unita al contratto in scadenza al prossimo giugno dell'attaccante, fanno di Mertens una grande occasione per rinforzare in maniera significativa l'attacco nerazzurro senza un esborso eccessivo di denaro. Conte potrebbe così formare una coppia d'attacco made in Belgio con Lukaku.

Toptransfer in de maak: Inter wil Dries Mertens halen om duo met Romelu Lukaku te vormen https://t.co/fp3SvGNjcl — Nieuwsblad.be (@Nieuwsblad_be) December 4, 2019

L'attaccante azzurro è da sempre un pallino di Antonio Conte che, considerando anche il crescente interesse da parte dei migliori club europei per Lautaro Martinez, avrebbe individuato in Mertens il profilo giusto da affiancare a Lukaku. Le incertezze di Marotta sul futuro di Lautaro giocano, quindi, a favore di Mertens. L'attaccante di Leuven potrebbe così a trentatre anni fare un ulteriore salto di carriera, sbarcando a Milano con ambizioni di vittoria.