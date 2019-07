Calciomercato Inter, Icardi tornerà ad allenarsi in gruppo: ma resta fuori dal progetto

Mauro Icardi ha chiesto e ottenuto di allenarsi in gruppo: l'ex capitano dell'Inter è un obiettivo di Napoli e Roma, la Juventus aspetta.

La telenovela Icardi si arricchisce di un nuovo colpo di scena: dopo essere stato rispedito a Milano dal precedente ritiro di Lugano, l'argentino non ha preso parte alla tournée in Asia dove sono state giocate tre amichevoli contro , e .

Secondo quanto rivelato da 'La Gazzetta dello Sport', l'ex capitano ha chiesto all' di poter tornare ad allenarsi insieme al gruppo: positiva la risposta del club che ha acconsentito al ritorno, rimanendo irremovibile sulla decisione di lasciare fuori 'Maurito' dal progetto.

L'attaccante 26enne lavorerà insieme ai compagni di squadra ma soltanto sui campi d'allenamento: non potrà partecipare alle prossime partite, in attesa che si sblocchi la sua cessione altrove.

L'opzione Juventus sembra essersi raffreddata: l'interesse dei bianconeri per Romelu Lukaku ha parzialmente reso più complicata l'ipotesi di vedere Icardi a . Che questa sia una strategia per stanare l'Inter e costringerla ad accettare una cifra al ribasso?

Intanto oggi a Milano, Marotta incontrerà nella sede della Lega prima e negli studi Sky (dove si terrà il sorteggio del calendario di ) sia Fienga che Baldissoni per parlare con la di Edin Dzeko.

I giallorossi vogliono 20 milioni, l'offerta nerazzurra è ferma a 12: si potrebbe trovare l'intesa a metà strada come di solito accade in casi del genere, anche se l'amministratore delegato interista sarebbe propenso a inserire proprio il cartellino di Icardi per sbloccare la trattativa. A quel punto bisognerebbe trovare una soluzione alternativa, in quanto il valore dell'ex è senza dubbio superiore rispetto a quello del bosniaco.

Il problema sarebbe nel convincere il bomber di Rosario ad accettare i capitolini che non disputeranno la , palcoscenico dove ha dimostrato di saper ben figurare con quattro reti in sei partite.

Marotta ha in agenda anche un incrocio con Giuntoli: i discorsi col sono pronti a entrare nel vivo, con i partenopei che, come riferito da 'Il Corriere dello Sport', vorrebbero girare Milik all'Inter. Il polacco, però, non intrigherebbe particolarmente la società milanese.