Calciomercato Inter, Emmers e Vanheusden allo Standard Liegi: 25 milioni ai nerazzurri

L'Inter vende due classe 1999: sia Emmers che Vanheusden salutano il nerazzurro e vanno allo Standard Liegi. Costo totale dell'operazione: 25 milioni.

Come ogni anno, prima di iniziare ad investire sul mercato, l' ha la necessità di vendere giocatori per un totale di 40 milioni, per rimettersi a posto con il fair play finanziario. Nonostante l'uscita dal settlement agreement, quest'anno non fa eccezione.

I nerazzurri però sembrano aver già iniziato a trovare sistemazioni ai propri giovani in vendita, quelli su cui la società punta a realizzare le migliori plusvalenze.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l'Inter avrebbe trovato accordo con lo Standard Liegi per la cessione di due giovani per un totale di 25 milioni di euro: Zinho Vanheusden e Xian Emmers.

Entrambi classe 1999, entrambi di nazionalità belga, il centrale e il centrocampista sono pronti all'avventura in Jupiler League. Non sarà la prima per Vanheusden, visto che già la scorsa stagione l'ha passata in prestito allo Standard, con 30 presenze all'attivo.

Emmers invece viene da una stagione di Serie B passata con la maglia della : 20 presenze e 1 goal in grigionero alla sua prima stagione da professionista.

Con i 25 milioni che incasserà dai due ex gioielli della primavera, l'Inter coprirà più della metà di quanto dovrà incassare entro il 30 giugno.