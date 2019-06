Calciomercato Inter, Dalbert verso il Lione: offerta di 18 milioni

Il Lione ha offerto 18 milioni per Dalbert, l'Inter ne chiede poco più di 20. Pinamonti può finire al Genoa a titolo definitivo.

Bloccato Lazaro, Dzeko vicino, discorso più che mai aperto per Romelu Lukaku: l' è attivissima in questo fine giugno, nella nuova sede è un continuo viavai di dirigenti e procuratori, oltre a Conte che sta seguendo in prima persona ogni trattativa.

Preso atto della volontà di rinforzare la rosa, i nerazzurri dovranno anche pensare al mercato in uscita da fare con quei giocatori che non rientrano nel progetto: Dalbert ad esempio, spesso e volentieri criticato aspramente per prestazioni al di sotto del livello mostrato in al .

E proprio in il brasiliano potrebbe tornare: secondo 'Sky Sport', il ha offerto 18 milioni per il terzino che l'Inter valuta poco più di 20. Differenza minima che potrebbe essere presto colmata per far sì che i nerazzurri non incappino in una minusvalenza.

Tante le proposte per il gioiellino Andrea Pinamonti, reduce da una grande prova ai Mondiali Under 20 con l' : il Genoa vorrebbe acquisirlo a titolo definitivo per 16-18 milioni. Possibile che da Milano chiedano un diritto di prelazione per la stagione seguente, un gentlemen agreement per riaverlo se dovesse definitivamente esplodere in Liguria (dopo il cambio della norma, il diritto di recompra sui bilanci delle stagioni successive non si può più inserire).

In dirittura d'arrivo la trattativa per la cessione di Zinho Vanheusden allo Standard Liegi: all'Inter andrà una cifra tra i 12 e i 13 milioni, utile per una plusvalenza da portare a termine entro il 30 giugno.