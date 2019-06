Calciomercato Inter, Dalbert più 20 milioni per Florenzi, Dzeko e Kolarov

L'Inter vuole Florenzi, Dzeko e Kolarov dalla Roma: pronta un'offerta con il cartellino di Dalbert e un conguaglio economico sui 20 milioni.

Continuano le manovre della nuova di Antonio Conte: preso atto della volontà del tecnico di rinunciare a Mauro Icardi, si cerca di migliorare la rosa con innesti mirati richiesti dallo stesso salentino, già con pieni poteri in sede di mercato.

Nelle intenzioni dell'ex , servono due esterni a tutta fascia che facciano al caso del suo proverbiale 3-5-2: piacciono sia Alessandro Florenzi che Aleksandar Kolarov, pilastri della che a breve annuncerà l'arrivo in panchina di Paulo Fonseca.

L'italiano e il serbo sarebbero perfetti per Conte, così come Edin Dzeko: l'Inter farà un tentativo per tutti e tre, tanto che l'offerta da presentare ai giallorossi è in piena fase di lavorazione, come riportato da 'Repubblica'.

L'idea è quella di proporre il cartellino di Dalbert (pagato sui 26 milioni nell'estate 2017) e un conguaglio di 20 milioni in favore della società capitolina che, c'è da dirlo, difficilmente si disfarebbe di tre giocatori chiave in un colpo solo.

Sempre in corso i contatti con l' per Valentino Lazaro, per il centrocampo prosegue la trattativa per Nicolò Barella col che chiede 50 milioni, diminuibili con l'inserimento di contropartite tecniche. In qualità di mezzala sinistra piace Mateo Kovacic, di ritorno al dopo il prestito al Chelsea (che non lo riscatterà): potrebbe tornare in nerazzurro con la stessa formula.

Conte, infine, spera che almeno uno tra Federico Chiesa e Romelu Lukaku possa sbarcare a Milano: l'esterno viola ha un accordo con la , col belga c'è un'intesa di massima ma il chiede 70 milioni di euro e non sembra intenzionato ad accettare l'inserimento di Ivan Perisic nell'operazione.