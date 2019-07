Calciomercato Inter, Conte: "Le decisioni terranno conto di tutto, non solo del campo"

Antonio Conte in conferenza stampa parla anche di due graditi rientri: "Vecino e Godin sono due ottimi giocatori, sono felide di averli".

Mercoledì 24 luglio si giocherà l'amichevole tra e , valida per l'International Champions Cup 2019. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta: i nerazzurri contro lo United ed i bianconeri contro il . L'unica cosa certa è che questa difficilmente sarà una gara amichevole.

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia, direttamente da Nanchino. Il tecnico parte dall'analisi della sfida contro i bianconeri.

"Giocare queste partite aiuta ad assimilare ancora di più i concetti di gioco su cui lavoriamo, in fase di possesso e non possesso. Si analizzano le cose positive e negative al fine di migliorarsi. Contro la Juventus sarà un’amichevole importante, è un momento in cui entrambe siamo ancora in preparazione. Sia noi che loro cercheremo di giocare una buona partita e speriamo di vedere dei miglioramenti al di là del risultato. Incontrare la Juventus mi prova ovviamente una emozione particolare, visto che non l'ho mai sfidata da quando ci siamo lasciati".

Immancabile da parte di Antonio Conte anche un commento sul calciomercato dell'Inter.

"Per quanto riguarda il mercato e per i nomi che circolano penso che saranno fatte delle riflessioni e saranno prese delle decisioni per il bene dell’Inter, tenendo conto di tutto, non solo del campo. Sappiamo che le decisioni possono spostare l’ago della bilancia e anche le aspettative. Il meeting con la proprietà? Io non penso che dovevo essere rassicurato anche perché ho sempre parlato di essere fiducioso nel lavoro nel club, quindi non avevo bisogno di rassicurazioni".

L'allenatore dell'Inter si professa poi felice per abbracciare due giocatori che si sono aggregati al gruppo solo ora.

"Vecino veniva da un infortunio e quindi sta lavorando, nel rispetto dei tempi di recupero anche se siamo molto vicini. Godin ha iniziato gli allenamenti con noi, sono due ottimi giocatori e sono felice di averli a disposizione".

Interrogato anche sullo stato generale di crescita dell'Inter, Antonio Conte traccia un bilancio, anche se lui solo da un mese lavora all'interno del club.

"Serve tempo per creare una base solida per portare il club al livello a cui compete. I cambiamenti che sta portando la nuova proprietà sono sotto gli occhi di tutti".

Alla fine il tecnico pugliese parla anche del presunto contatto con la Juventus, che smentisce del tutto.