Evening Standard - L'Inter spinge per Chalobah: costa circa 30 milioni

Costretta a intervenire in difesa per tamponare l'addio di Skriniar, l'Inter prova ad accelerare per Chalobah del Chelsea: operazione non facile.

Prima c'è il Torino, solo apparentemente un fastidio se è vero che potrebbe regalare all'Inter il secondo posto finale in classifica. Poi c'è il Manchester City, la notte delle notti. E infine sarà di nuovo tempo di mercato. Anche per il club nerazzurro, che dopo l'addio di Skriniar dovrà necessariamente intervenire in difesa.

Trovato l'accordo con la Lazio per il riscatto di Acerbi, l'Inter ha messo nel mirino un altro nome: quello di Trevoh Chalobah, classe 1999, jolly del Chelsea e fratello dell'ex napoletano Nathaniel. Secondo l'Evening Standard, a Milano stanno provando a spingere per avere il giocatore, anche se l'operazione è complicata: Chalobah viene infatti valutato 25 milioni di sterline, ovvero poco meno di 30 milioni di euro.

Chalobah junior è considerato un buon profilo per l'età (24 anni da compiere) e per la capacità di giocare sia a centrocampo che nel pacchetto arretrato, compreso il ruolo di terzo difensivo, attualmente ricoperto da Darmian dopo l'infortunio di Skriniar. L'Inter, secondo lo Standard, sta parlando giornalmente con l'entourage del calciatore.

In questa stagione Chalobah, preso dal Chelsea nel 2007 e inizialmente inserito nelle giovanili del club, ha giocato 25 partite in Premier League. In 18 di queste è sceso in campo dal primo minuto, riuscendo dunque a ritagliarsi un discreto spazio nonostante la presenza dei vari Thiago Silva e Koulibaly.

Che sia Chalobah o un altro profilo, come detto, l'Inter dovrà in ogni caso prelevare un nuovo elemento difensivo dal mercato. L'obiettivo numero uno degli scorsi mesi era Tiago Djaló, portoghese del Lilla con un passato nella Primavera del Milan, in scadenza nel giugno del 2024: il lusitano si è però fatto male a un ginocchio e l'operazione è sfumata.