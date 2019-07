Calciomercato Inter, Borja Valero può andare al Genoa: primi contatti

Non solo la Fiorentina per il centrocampo spagnolo, che piace molto anche ad Andreazzoli e al Genoa.

Non solo la su Borja Valero, sempre più lontano dall' . Per il centrocampista spagnolo c'è ora anche l'ipotesi , altra squadra di desiderosa di portare il giocatore tra le proprie fila per la prossima ed imminente stagione.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Secondo Sky Sport, infatti, nella giornata odierna il Genoa ha avuto dei contatti con gli agenti di Borja Valero per cominciare ad intavolare una trattativa ed acquistare l'esperto giocatore spagnolo, acquistato dall'Inter nell'estate 2017 e sotto contratto fino al 2020.

Rimane comunque in piedi anche l'ipotesi Fiorentina, visto e considerando come l'Inter stia seriamente puntando Cristiano Biraghi. L'ex nerazzurro piace tantissimo e Borja Valero sarebbe la chiave per abbassare la richiesta di 15 milioni euro da parte della società viola.

Dopo gli acquisti di Sensi e Barella a centrocampo, Borja Valero non sembra più rientrare nei piani dell'Inter, che cerca un acquirente ad un anno dalla scadenza del contratto del 34enne.

Sia per il Genoa che per la Fiorentina rimane comunque essenziale avere rassicurazioni riguardo lo stipendio del giocatore, troppo elevato per entrambe: possibile una riduzione dello stesso o un contributo da parte dell'Inter.

Settimana prossima decisiva per Borja Valero: due squadre interessate ed una vicina a voltare pagina.