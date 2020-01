Calciomercato Inter, Boga nome nuovo per Conte

Inter sulle tracce di Jeremie Boga, allenato per un periodo da Antonio Conte al Chelsea. Piace anche ad Everton, Brighton e Napoli.

Ancora nessun colpo in entrata per l' , chiamata a rinforzarsi per accrescere le chances di Scudetto: sfumato Kulusevski che è approdato alla , il mirino dei nerazzurri è rivolto principalmente al centrocampo con Vidal ed Eriksen in auge.

Ma la mediana non è l'unico reparto che potrebbe subire un restyling: anche l'attacco necessita di forze fresche e l'ultimo nome in ordine di tempo accostato ai meneghini è quello di Jeremie Boga del .

L'ivoriano non sarebbe una novità assoluta per Antonio Conte che lo allenò per un periodo al : il tecnico salentino lo fece esordire in Premier League nell'agosto 2017, finora unica apparizione con i 'Blues'.

Il Chelsea può sfruttare una clausola di riacquisto a 15 milioni di euro, mentre il prezzo per eventuali altri acquirenti sarebbe di circa 23 milioni. Un tentativo dell'Inter dipenderà dalle mosse che il club deciderà di compiere riguardo al reparto avanzato, dove Lautaro e Lukaku sono stati costretti agli straordinari dalla lunga defezione di Alexis Sanchez.

Ma l'Inter non è l'unica italiana interessata a Boga: su di lui anche il , destinazione gradita come rivelato dal suo agente qualche tempo fa. Da superare la concorrenza tutta inglese composta dall' di Ancelotti e dal .