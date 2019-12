Calciomercato Napoli, l'agente di Boga: "Destinazione gradita"

E' una delle rivelazioni del campionato, una delle sorprese più belle del : Jeremie Boga ha già messo a referto quattro goal e due assist, punendo anche vittime illustri del calibro di e .

Normale che, con l'avvicinarsi della sessione invernale del calciomercato, il suo nome finisca sul taccuino di diversi club tra cui il : la conferma è arrivata direttamente dal fratello-agente Daniel, intervenuto durante la trasmissione 'Si gonfia la rete' su 'Radio Marte'.

"Jeremie al Napoli un giorno? Perché no! Per ora non posso dire che sarà così, ma nemmeno il contrario. Per far sì che l'affare vada in porto serve che il Napoli mostri un interesse concreto e soprattutto che faccia un'offerta al Sassuolo".