Calciomercato Inter, Barella si complica: spunta anche il Milan

Il Milan sta cercando di inserirsi tra l'Inter e Barella offrendo Cutrone più soldi al Cagliari. E sul centrocampista azzurro c'è anche Leonardo.

Dovrebbe essere il primo regalo nerazzurro di Beppe Marotta a Conte, invece l'arrivo di Nicolò Barella all' rischia improvvisamente di trasformarsi in un vero e proprio intrigo di calciomercato.

Secondo 'Il Corriere dello Sport' sul centrocampista del e della Nazionale si è prepotentemente inserito il , con i rossoneri pronti a fare follie per bruciare l'Inter e regalare Barella al nuovo tecnico Giampaolo.

Al momento l'Inter resta in netto vantaggio nella corsa a Barella ma il Milan fa sul serio, tanto che pur di arrivare al centrocampista offrirebbe al Cagliari il cartellino di Cutrone più 20 milioni di euro.

Barella dal canto suo ha già da tempo raggiunto un accordo con l'Inter, mentre manca quello tra i nerazzurri e Cagliari che valuta il suo gioiello ben 50 milioni di euro. Cifra che l'Inter spera di abbassare con alcune contropartite.

Marotta però non vorrebbe sacrificare Bastoni e il giovane Esposito, nomi questi espressamente richiesti dal Cagliari per chiudere l'operazione. Ecco perché il Milan sta seriamente cercando di inserirsi.

Il tutto, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', senza escludere la pista che porta a Parigi dove sta per arrivare quel Leonardo che già a gennaio aveva trattato a lungo Barella per conto del Milan e che ora potrebbe cercare di portare il centrocampista italiano al in un'operazione 'alla Verratti'. L'Inter è avvisata.