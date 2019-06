Calciomercato Inter, Barella piace al PSG: Leonardo chiama il Cagliari

Leonardo avrebbe chiamato il Cagliari per chiedere informazioni su Barella ma l'Inter resta in vantaggio. Sullo sfondo anche la Juventus di Sarri.

Il pericolo per l' arriva dalla dove Leonardo, tornato da pochi giorni a Parigi come dirigente del , secondo 'La Nuova Sardegna' starebbe pensando di soffiare Nicolò Barella ai nerazzurri.

Il centrocampista piace molto a Leonardo che avrebbe già chiamato il per chiedere informazioni e capire se ci siano margini per inserirsi nella trattativa.

A sponsorizzare l'acquisto di Barella sarebbe anche Marco Verratti che ha apprezzato le sue qualità in Nazionale. Al momento comunque l'Inter resta la prima scelta di Barella. Marotta però a questo punto deve accelerare i tempi e potrebbe incontrare di nuovo Giulini nel giro di qualche giorno.

L'ultima offerta dell'Inter era di 36 milioni più quattro di facili bonus e altri 10 da versare nel caso in cui la squadra di Conte vincesse Scudetto e , inoltre Marotta metterebbe sul piatto il prestito secco di Bastoni e Dimarco in prestito con diritto di riscatto.

Offerta a quanto pare non ancora sufficiente per il Cagliari che chiede 10 milioni in più e il cartellino di Dimarco, terzino nell'ultimo anno in prestito al ma di proprietà dell'Inter. Se le parti non dovessero trovare un accordo nel prossimo incontro, quindi, non è escluso che il PSG possa tentarci sul serio.

Il tutto senza tralasciare l'ipotesi dove è appena arrivato quel Sarri che avrebbe voluto Barella al lo scorso gennaio. Juventus che peraltro potrebbe girare Traoré al Cagliari.

L'Inter insomma, come detto, ad oggi resta davanti a tutti ma Marotta farà bene a chiudere in fretta: il rischio della beffa è dietro l'angolo.