Calciomercato Inter, Barella si complica: "L'offerta non ci soddisfa"

Giulini chiaro su Barella: "E' giusto che vada via dopo 5 anni qui, lo vogliono in tanti. L'Inter ha fatto un'offerta seria, ma che non basta".

Il bellissimo campionato disputato con la maglia del e le prestazioni altrettanto soddisfacenti con la maglia della nazionale italiana allenata da Roberto Mancini hanno reso Nicolò Barella uno degli uomini mercato di questa estate.

Come confermato dal presidente sardo Giulini ai microfoni di Sky Sport sono tante le squadre ad aver mostrato interessamento nei confronti del centrocampista.

L'articolo prosegue qui sotto

La società che sembra essere in pole position è l', la cui offerta però, almeno per il momento, non è considerata congrua per mettere nero su bianco.

"Barella ha tante richieste, sono in molti a volerlo. Dopo cinque stagioni con noi è giusto che vada. Potrebbe essere l'anno definitivo della sua consacrazione in un club che gioca le competizione europee. Vedremo quale di questi club potrà accontentare il Cagliari e il ragazzo. L'Inter, come altri club, è molto interessata al ragazzo ed ha fatto un'offerta seria, che però al momento non ci soddisfa".

Sempre secondo quanto riportato da Sky Sport pare che per strappare il sì del Cagliari sarà necessaria una cifra che, prendendo in considerazione anche i bonus, dovrà avvicinare i 50 milioni di euro.

Nella stagione 2018-2019 Barella ha collezionato in 38 presenze ed 1 goal. 7 presenze e 2 reti con la maglia dell' (a segno sabato scorso contro la Grecia).