Calciomercato Inter: Barella, Dzeko e Lukaku costeranno 120 milioni

L'Inter ha stanziato 120 milioni per regalare a Conte i suoi tre obiettivi: Barella, Dzeko e Lukaku. Vicino anche Lazaro, Politano verrà riscattato.

L' va di fretta sul calciomercato e secondo 'Il Corriere dello Sport' spera di consegnare a Conte i tre regali richiesti dal tecnico prima della partenza per il ritiro di Lugano, prevista il 7 luglio.

L'obiettivo più vicino sembra Nicolò Barella per il quale mercoledì scorso l'Inter ha presentato un'offerta da 35 milioni più 5 di bonus, senza contropartite. Il ne chiede 50 ma la sensazione è che l'affare sia solo questione di tempo.

Ne servirà sicuramente di più invece per convincere il a cedere Romelu Lukaku. L'attaccante belga è il vero sogno di Conte per l'attacco e all'Inter dovrebbe ereditare la maglia numero 9 di Icardi.

I Red Devils però valutano Lukaku circa 90 milioni mentre i nerazzurri non sono pronti a offrirne più di 70. Molto alla fine potrebbe contare la volontà del giocatore che ha già scelto l'Inter, così come Dzeko.

La non alzerà le barricate per trattenere un giocatore di 33 anni e col contratto in scadenza ma chiede 20-25 milioni, l'Inter ne offre circa la metà e aspetta l'insediamento del nuovo direttore sportivo giallorosso prima di affondare il colpo.

Infine secondo 'Tuttosport' procede a passi spediti anche l'operazione Lazaro: l'Hertha per l'austriaco chiede 20 milioni più bonus, l'Inter ne offre 15 più bonus. L'affare quindi si chiuderà a metà strada.

Ieri intanto Marotta ha incontrato l'amico Carnevali col quale si è discusso del riscatto di Politano. I nerazzurri sperano di ottenere uno sconto sui 20 milioni previsti e vorrebbero girare due giovani al , ma non Pinamonti che partirà solo in prestito.