Calciomercato Inter, Acuna sale: giocatore interessato al trasferimento

JOSE JORDAN/AFP via Getty Images

Lo Sporting non ha fretta di cedere il giocatore, con l'Inter per ora ferma sul prestito con diritto di riscatto: prossimi giorni decisivi.

E' il momento che Antonio Conte attendeva più di tutti, vista la necessità di rinforzare la squadra. Parte il calciomercato invernale per l', decisa a portare in nerazzurro Vidal, un'altra punta e anche un esterno. Superato Marcos Alonso, la prima scelta sembra essere Marcos Acuna.

Argentino in forza allo Lisbona, Acuna è un classe 1991, stabilmente nella Nazionale argentina da alcuni anni. Sul giocatore c'è anche il , ma l'Inter secondo il Corriere dello Sport avrebbe dato una decisa accelerata al suo acquisto in questi ultimi giorni.

L'Inter avrebbe avuto contatti con l'agente del giocatore, il quale è propenso a lasciare il campionato portoghese per la possibilità immediata di lottare in un torneo più importante e sopratutto testa a testa con la . Come ogni trattativa con un club lusitano, però, il problema è relativo al cartellino.

Le squadre portoghese sono probabilmente le più toste davanti ad una trattativa secca e difficilmente Acuna, nonostante il sì all'Inter, andrà via per 20 milioni. I nerazzurri mettono sul piatto 15 milioni di euro, da pagare però solamente in caso di riscatto post prestito.

Acuna è in scadenza nel 2023 e lo Sporting non ha fretta di cederlo, ma l'Inter ci sta comunque provando, decisa che sia lui a poter essere un'alternativa valida per la corsia sinistra di Conte. Domenica è previsto il big match contro il , che potrebbe portare gli osservatori nerazzurri a vederlo da vicino.

Da lì l'Inter ci potrebbe essere l'accelerata, che poterebbe i nerazzurri a sedersi ad un tavolo con lo Sporting per avvicinare le sue richieste. E regalare a Conte un esterno per allungare la rosa in vista della seconda parte di stagione al via nel prossimo weekend.