Calciomercato, Ilicic svela: "La Roma mi voleva da subito"

Protagonista assoluto con la maglia dell'Atalanta, Josip Ilicic è stato un obiettivo della Roma nell'ultimo calciomercato di gennaio.

La conferma arriva dal diretto interessato, che spiega a 'Sky Sport' come quello dei giallorossi non sia stato un semplice sondaggio.

"Queste sono le cose che succedono a noi giocatori, in ogni momento possono arrivare offerte e la Roma mi voleva da subito. Dipende se ti senti bene in una società, io ho sempre detto che sto bene all'Atalanta".

Ilicic lascia però la porta aperta a un possibile trasferimento alla Roma la prossima estate.

"Come calciatore non puoi mai sapere cosa ti può succedere, per ora sono all’Atalanta. Voglio finire bene la stagione, dare il massimo per l’Atalanta, poi si vedrà”.