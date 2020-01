Calciomercato, il Cagliari cede Aresti all'Olbia: è ufficiale

Simone Aresti si trasferisce dal Cagliari all'Olbia, facendo così un doppio salto indietro verso la Serie C, dove aiuterà la squadra sarda.

Giornata di colpi di calciomercato di spessore per il campionato di Serie C. Dopo l'acquisto di Hallfredsson da parte del Padova, si muove anche l'Olbia con la firma arrivata oggi di Simone Aresti, portieri che da due anni è in forza al .

"La Società rende noto di aver acquisito a titolo definitivo dal Cagliari Calcio i diritti alle prestazione sportive del giocatore Simone Aresti. Il portiere, nato a Carbonia il 15 marzo 1986, ha firmato con il club bianco un contratto valido sino al 30 giugno 2020. Per Aresti si tratta di un ritorno in Gallura, avendo egli già indossato la maglia bianca nel corso della stagione 2017/2018 quando scese in campo in tutte le 36 partite disputate dall'Olbia".

L'Olbia si è quindi assicurata un portiere di grande esperienza per la Serie C, fino al termine della stagione. Simone Aresti in questi due anni al Cagliari non ha mai giocato in .