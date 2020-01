Hallfredsson riparte dalla Serie C: ha firmato con il Padova

Emil Hallfredsson dopo essere rimasto senza contratto da luglio ad ora, ha firmato oggi con il Padova, dove giocherà in Serie C.

Il trova un sostegno di spessore e di esperienza per il girone B di Serie C. Si tratta di Emil Hallfredsson, ex centrocampista del e dell' , che ha giocato per tanti anni in .

Il centrocampista islandese Emil #Hallfreðsson ha siglato un accordo con il Calcio #Padova fino al 30 giugno 2020.

Benvenuto @EmmiHall !!! 🇮🇸https://t.co/CaUV0s27Rn pic.twitter.com/1Jy9Aai04f — Calcio Padova (@PadovaCalcio) January 4, 2020

"Il Calcio Padova informa che nel pomeriggio di oggi il centrocampista islandese Emil Hallfreðsson ha siglato un accordo con la società biancoscudata fino al 30 giugno 2020".

Il centrocampista islandese era rimasto svincolato in estate, dopo la fine del suo contratto con l'Udinese. Classe 1984, Hallfredsson aiuterà il Padove nella missione di cercare la promozione in Serie B. Attualmente la squadra biancorossa si trova al quarto posto della classifica.