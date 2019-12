Calciomercato, l'annuncio di Ibrahimovic: "Ci vediamo presto in Italia"

Zlatan Ibrahimovic e la sembrano essere ad un passo dal ricongiungersi. Lo lascia intendere lo svedese in un'intervista rilasciata a 'GQ', dove fornisce indizi preziosissimi sul proprio futuro.

Il fuoriclasse, reduce dal divorzio coi Los Angeles Galaxy, non fa nomi ma con le sue parole regala materiale per fantasticare sulla prossima destinazione.

"Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti. Solo così riuscirò a trovare gli stimoli necessari per sorprendervi ancora".

"Come calciatore non si tratta solo di scegliere una squadra, ci sono altri fattori che devono quadrare. Anche negli interessi della mia famiglia. Ci vediamo presto in ".