Calciomercato, Guarin riparte dal Vasco da Gama: firma nelle prossime ore

Guarin è pronto a ripartire dal Vasco da Gama dopo la fine dell'esperienza allo Shanghai Shenhua: il colombiano attende il transfer dalla Cina.

doveva essere e Brasile sarà, salvo clamorosi colpi di scena. Saltato il passaggio al Flamengo, Fredy Guarin ora è pronto a diventare un nuovo giocatore del Vasco da Gama.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il colombiano deve solo attendere il transfer dalla prima di poter porre la firma sul contratto e dare ufficialmente inizio a una nuova pagina della sua carriera, come riportato da 'Globo Esporte'. Conclusa l'esperienza allo Shanghai Shenhua, l'ex centrocampista dell' non vede l'ora di tornare in campo.

L'ultima volta di Guarin su un terreno di gioco risale infatti al 6 luglio scorso, con il colombiano che nel corso dell'estate è stato accostato con forza anche a un possibile ritorno in , sponda .

Il suo futuro invece sarà a tinte verdeoro e il nuovo obiettivo a 33 anni sarà quello di aiutare il Vasco da Gama a risalire la classifica da qui a dicembre. Il club di Rio de Janeiro al momento si trova infatti al tredicesimo posto della Serie A brasiliana a 24 punti. Esattamente la metà di quanti ottenuti ad oggi dal Flamengo, capolista a 48.