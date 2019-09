Calciomercato, Guarin non va al Flamengo: "Non è pronto"

Marcos Braz, vicepresidente del Flamengo, scarta l'arrivo in Brasile dell'ex nerazzurro Guarin: "Avrebbe bisogno di molto tempo per entrare in forma".

Niente Flamengo. A meno di ribaltoni, Fredy Guarin non proseguirà la propria carriera in , nonostante un accordo che pareva imminente. E, dunque, dovrà continuare a cercarsi una squadra dopo aver lasciato i cinesi dello Shanghai Shenhua.

A confermarlo è stato il vicepresidente rossonero, Marcos Braz, che in conferenza stampa ha praticamente scartato l'arrivo a Rio de Janeiro dell'ex centrocampista nerazzurro:

"Guarin non è pronto: è in ferie dallo scorso 6 luglio e avrebbe bisogno di molto tempo per acquisire la forma necessaria per entrare immediatamente in campo".

Guarin ha lasciato la e lo Shanghai Shenhua a inizio luglio per fine contratto. Da allora, in quasi tre mesi, non ha ancora trovato una squadra disposta a concedergli fiducia nonostante un passato recente di tutto rispetto.

Per l'ex giocatore dell' si è peraltro parlato anche di un possibile ritorno in in estate: dal all' , passando per il , tante formazioni sembrano averci pensato, ma nessuna si è mossa concretamente. Il Flamengo si aggiunge alla lista.