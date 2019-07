Calciomercato Genoa, ufficiali gli acquisti di Jagiello e Jaroszynzki

molto attivo in questi giorni di mercato estivo: dopo l'importante investimento su Pinamonti, il club rossoblù piazza altri due acquisti. Arriva il centrocampista Filip Jagiello, nell'ultima stagione al Zaglebie Lubin, e il terzino Pawel Jaroszynski, che ha vestito la maglia del nell'ultima annata.

Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale rossoblù:

"Il Genoa Cricket and Football Club ufficializza di aver ingaggiato il centrocampista Filip Jagiello (Lubin, 08/08/1997) e l’esterno difensivo Pawel Jaroszynski (Lublino, 02/10/1994), in forza nell’ultima stagione rispettivamente al Zaglebie Lubin e all’Ac . I due acquisti si uniranno ai compagni per l’inizio della preparazione estiva e il ritiro pre-campionato".