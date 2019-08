Calciomercato Genoa, ufficiale Zamani: arriva dall'Ajax come Schone

Il Genoa pesca ancora nell'Ajax: arriva Hossein Zamani, ala di nemmeno 17 anni nel mirino di mezza Europa. Inizialmente sarà aggregato alla Primavera.

Dall' al , proprio come Lasse Schone. Il livello, almeno per il momento, è diverso, ma intanto il percorso si ripete con il giovanissimo Hossein Zamani, l'ultimo gioiello prodotto dal club olandese, che ora vestirà la maglia rossoblù.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN. Comincia il tuo mese gratis

L'articolo prosegue qui sotto

A confermarlo è stato il sito della Lega, secondo cui il contratto di Zamani è stato depositato dal Genoa nelle scorse ore. L'operazione tra i due club è stata conclusa sulla base di un acquisto a titolo definitivo.

Zamani è un'ala perfetta per un tridente. Può giocare indifferentemente a destra o a sinistra. E non ha nemmeno 17 anni: li compirà a novembre. Motivo per cui, almeno inizialmente, il talento nato in sarà aggregato alla Primavera rossoblù allenata da Cristian Stellini.

In ogni caso, gli addetti ai lavori non hanno dubbi: quello del Genoa è un gran colpo, pensando al futuro. Tanto che nelle scorse settimane l'Ajax aveva parlato con diversi club europei: dal al , passando per il . Il Grifone ha anticipato tutti.