Calciomercato Milan, Zamani nel mirino: su di lui anche City e United

Il Milan è sulle tracce di Hossein Zamani, l’ultimo gioiello di casa Ajax. Sul talentuoso attaccante anche Manchester City, United e OM.

E’ considerato uno dei migliori talenti in assoluto del calcio europeo e non è un caso che il suo nome sia già accostato a quello di alcuni tra i club più importanti del Vecchio Continente.

Hossein Zamani ha appena 16 anni, ma ha iniziato prestissimo a far parlare di se. Ritenuto il nuovo gioiello dell’inesauribile fucina di talenti che è il settore giovanile dell’, il giovane olandese nato in è visto da molti come potenzialmente uno dei più forti esterni d’attacco della sua generazione.

Destro che predilige giocare a sinistra, Zamani ha attirato su di se l’attenzione di diversi addetti ai lavori e sulle sue tracce ci sarebbe anche il . Secondo quanto riportato dal Daily Mail infatti, il talento olandese sta pensando di lasciare l’Ajax pr iniziare una nuova sfida altrove e tra i club che hanno fiutato l’affare c’è proprio quello meneghino.

Arrivare a Zamani non sarà però semplice, visto che la lista di pretendenti è lunga e comprende società di altissimo livello. Sul ragazzo infatti, hanno puntato gli occhi anche e , oltre che , e .

La concorrenza dunque è agguerrita e Zamani, a 16 anni potrebbe già essere tra i protagonisti della sessione estiva di calciomercato.