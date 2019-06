Calciomercato, Genoa scatenato: anche Barreca dopo Zapata

Il Genoa sta per chiudere per Antonio Barreca, ex terzino del Torino di proprietà del Monaco. Fatta anche per Cristian Zapata e Jaroszynski.

Un porto di mare. Gente che viene, gente che va. E anche in questa sessione di calciomercato, forse l'ultima con Enrico Preziosi al comando, il non fa eccezione: in rossoblù è pronto a sbarcare Antonio Barreca, oggi di proprietà del .

Interesse non nuovo, visto che l'ex terzino del era stato vicino al Genoa già in passato, ma questa volta, rivela 'Sky Sport', vicinissimo a concretizzarsi. Operazione a titolo definitivo, dopo che Barreca ha trascorso gli ultimi sei mesi in prestito al . Lunedì il giorno della chiusura.

Non è certo l'unica operazione che il Genoa sta per chiudere: i rossoblù, ad esempio, hanno trovato un accordo anche con il quasi ex milanista Cristian Zapata, attualmente impegnato in Copa America con la . Il centrale arriverà a parametro zero.

Il terzo elemento vicino a trasferirsi al Genoa è Pawel Jaroszynski, terzino sinistro del . Il polacco, però, dovrebbe partire immediatamente in prestito per evitare sovraffollamenti nel ruolo.