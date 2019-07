Calciomercato Genoa, Rog piace: offerti 18 milioni al Napoli

Il Genoa punta Marko Rog, rientrato al Napoli dal prestito al Siviglia: 18 milioni per i partenopei, più tiepido l'interesse della Fiorentina.

L'esperienza in non è stata delle migliori: Marko Rog si aspettava maggiore spazio al , dove il lo aveva spedito in prestito per sei mesi in modo da fargli ritrovare un minutaggio accettabile. Missione fallita.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Il centrocampista croato ha fatto ritorno in Campania: difficile che possa restarci, più facile pensare a un nuovo addio, stavolta a titolo definitivo.

Come riferito da 'Sky Sport', il avrebbe presentato un'offerta da 18 milioni sbaragliando la concorrenza della che aveva fatto capire di volerci provare.

Sta al Napoli dunque decidere se accettare o meno una cifra comunque importante per un giocatore che il campo l'ha visto col contagocce, sul quale Ancelotti potrebbe non puntare.