Calciomercato Genoa, Preziosi punta Borini per l'attacco

Il presidente Preziosi è al lavoro per migliorare la rosa del Genoa sul mercato di gennaio: per l'attacco in pole position c'è Fabio Borini del Milan.

La stagione del fino a questo punto della stagione è stata disastrosa ed il desiderio dei liguri a capodanno sarà quello di cambiare rotta nel 2020. L'ultimo posto in classifica spaventa il 'Grifone'.

Il mercato di gennaio potrebbe dare l'imput giusto per affrontare la seconda parte di in maniera differente. Il presidente rossoblu Enrico Prezioso vuole rinforzare la rosa e, come riportato da 'Il Secolo XIX', avrebbe individuato in Fabio Borini il profilo giusto per rinforzare l'attacco del suo Genoa.

L'attaccante classe '91 sta vivendo una stagione difficoltosa con il . Nelle scorse stagioni Borini con i rossoneri ha sempre superato le 20 presenze stagionali in campionato, mentre quest'anno è sceso in campo solamente due volte per un totale di 70'. La situazione marginale dell'attaccante azzurro all'interno delle gerarchie di Pioli ed il contratto in scadenza in estate con il club meneghino fanno di Borini un possibile rinforzo low cost per i liguri.

Con la panchina di Thiago Motta ancora traballante, inizia a delinearsi il mercato del Genoa: dopo Perin, in arrivo dalla Juventus, potrebbe essere Borini il regalo di Preziosi per l'attacco del 'Grifone'.