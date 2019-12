Calciomercato Juventus, Perin verso il Genoa: parti al lavoro per chiudere

Trattativa avviata tra la Juventus e il Genoa per Mattia Perin, che potrebbe tornare in rossoblù con la formula del prestito.

Dopo il trasferimento saltato in estate al , a causa delle visite mediche non superate, Mattia Perin si appresta a centrare la missione rilancio sposando una causa che conosce molto bene. Il 27enne portiere di Latina, infatti, è a un passo dal . Club per il quale ha già giocato, con ottimi risultati, nel recente passato. Tanto da approdare l'estate scorsa alla per 12 milioni.

Rimasto a per recuperare definitivamente dal problema alla spalla destra, ora è tempo di cercare l'inevitabile minutaggio. Dunque, mai come in questo caso, tornare a casa è cosa buona e giusta. Via libera al prestito, magari con diritto di riscatto, una formalità che comunque verrà perfezionata in queste ore.

Perin si appresta a prendere il posto di Radu, che potrebbe rientrare anticipatamente all' per giocare in Coppa e in . Insomma, ancora pochi e il traguardo sarà realta. Un ritorno fondamentale, in campo e nello spogliatoio, per tentare di ottenere una salvezza sempre più complicata.