Calciomercato Genoa, Gumus a parametro zero: è ufficiale

Voluto da Prandelli, l'attaccante turco sbarca in rossoblù dopo l'addio del tecnico: si è appena svincolato dal Galatasaray.

Dopo cinque stagioni al , Sinan Gumus cambia campionato ed approda in quello italiano. E' infatti ufficiale l'approdo dell'attaccante turco in : giocherà nel , che lo ha tesserato a parametro zero dopo essersi svincolato dal club di Istanbul.

Gumus era stato richiesto da Prandelli qualche mese fa, consapevole della volontà di lasciare il Galatasaray senza rinnovare il contratto. L'accordo si è formalizzato in queste settimane, ma nel frattempo il tecnico è stato esonerato per far spazio ad Andreazzoli.

L'attaccante turco dovrà dunque dimostrare di essere all'altezza del Genoa anche senza il tecnico che lo ha voluto, con il quale aveva lavorato in passato (nel 2014 Prandelli è stato alla guida del Galatasaray, prima di venire esonerato).

Ala destra che può comunque essere utilizzato in ogni posizione d'attacco, Gumus, nato in ma naturalizzato turco, è reduce dalla vittoria del campionato turco con il Galatasaray: quello conquistato a maggio è stato il suo ottavo trofeo in giallorosso.

L'acquisto di Gumus è il secondo giornaliero ufficializzato dalla Lega Serie A (e non dai club): insieme a Gumus sbarca alla corte di Andrazzoli anche Zapata, alla pari del turco nuovo rossoblù dopo aver detto addio al precedente club, in questo caso il , da svincolato.

Il sogno per il centrocampo si chiama invece Marco Benassi, ma strapparlo alla sarà complicato: il giocatore non vuole infatti lasciare Firenze. In più la società toscana chiede una cifra importante per lasciarlo andare via nelle prossime settimane.