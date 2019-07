Calciomercato Genoa, Guarin nuovo nome: ha rescisso con lo Shanghai Shenhua

Fredy Guarin ha lasciato lo Shanghai Shenhua dopo tre anni e mezzo. Per lui possibile ritorno in Italia: sulle tracce dell'ex Inter c'è il Genoa.

In ha già giocato per 4 anni, con la maglia dell' . Poi nel gennaio 2016 ha scelto la e lo Shanghai Shenhua. Ora, dopo tre anni e mezzo in Oriente, Fredy Guarin potrebbe tornare in .

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Il centrocampista colombiano si è appena svincolato dallo Shanghai Shenhua, con cui ha giocato 100 partite segnando 28 goal. Secondo 'Tuttosport', ora sulle sue tracce ci sarebbe il , alla ricerca di rinforzi a centrocampo.

Guarin, 33 anni compiuti il 30 giugno, era stato accostato anche all' nelle scorse settimane. Alla fine il rinforzo per il centrocampo della 'Dea' è diventato Malinovskiy. Le chances per il colombiano però non sarebbero ancora finite. Sembra infatti che ci siano diverse squadre interessate all'ex e .

Le alternative, anche per il Genoa, non mancano. Sul taccuino del presidente Preziosi e dell'amministratore delegato Zarbano, che hanno viaggiato in , sono segnati i nomi di Kranevitter, Zobnin e Fernando, più Harit dello 04.

Rimane però la tentazione Guarin, un colpo a parametro zero di esperienza e carisma per Aurelio Andreazzoli.