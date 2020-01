Calciomercato Genoa, Destro nuovo rinforzo: è ufficiale

Mattia Destro torna al Genoa e lascia il Bologna con la formula del prestito. Rinforzo importante in attacco per Nicola.

scatenato sul mercato: dopo gli arrivi di Perin e Behrami è ufficiale anche quello di Mattia Destro, volto nuovo per l'attacco da consegnare al neotecnico Davide Nicola.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Come annunciato dalle due società, il classe 1991 arriva in Liguria con la formula del prestito dal fino al 30 giugno 2020. In Emilia d'altronde l'attaccante non era più uno dei titolari (scavalcato da Palacio e Santander nelle gerarchie).

Per Destro si tratta di un ritorno nella squadra con cui esordì nel massimo campionato nella stagione 2010/11, prima del prestito al Siena e della cessione alla .

Ma le operazioni in entrata del Genoa per quanto concerne il reparto avanzato potrebbero non essere finite qui: discorso in piedi anche con il Club America per Roger Martinez che ha già fatto capire di voler tentare l'avventura l'italiana.